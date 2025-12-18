Παντρεύτηκε χωρίς μακιγιάζ και έγινε viral
Παντρεύτηκε χωρίς μακιγιάζ και έγινε viral
«Φρόντισα την επιδερμίδα μου αντί να την καλύψω κι αυτό μού έδωσε περισσότερη δύναμη»
Κάποιες νύφες αναζητούν για μήνες τον ιδανικό makeup artist για τον γάμο τους, αλλά η Madison Azevedo αποφάσισε όχι μόνο να μη συνεργαστεί με επαγγελματία αλλά να αποφύγει εντελώς το μακιγιάζ. Το αποτέλεσμα; Η σχετική ανάρτηση της 26χρονης TikToker, με φωτογραφίες από το μεγάλο γεγονός, έγιναν viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια views.
