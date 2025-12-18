Παντρεύτηκε χωρίς μακιγιάζ και έγινε viral

Κάποιες νύφες αναζητούν για μήνες τον ιδανικό makeup artist για τον γάμο τους, αλλά η Madison Azevedo αποφάσισε όχι μόνο να μη συνεργαστεί με επαγγελματία αλλά να αποφύγει εντελώς το μακιγιάζ. Το αποτέλεσμα; Η σχετική ανάρτηση της 26χρονης TikToker, με φωτογραφίες από το μεγάλο γεγονός, έγιναν viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια views.