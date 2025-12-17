Μια επίσκεψη στο ανανεωμένο κατάστημα ΙΚΕΑ Πειραιάς: εκεί όπου η έμπνευση συναντά την καθημερινότητα
MARIE CLAIRE

Μια επίσκεψη στο ανανεωμένο κατάστημα ΙΚΕΑ Πειραιάς: εκεί όπου η έμπνευση συναντά την καθημερινότητα

Επισκεφθήκαμε το ανανεωμένο κατάστημα και ανακαλύψαμε έναν χώρο πιο φωτεινό, πιο ξεκάθαρο και απροσδόκητα εμπνευσμένο.

Μια επίσκεψη στο ανανεωμένο κατάστημα ΙΚΕΑ Πειραιάς: εκεί όπου η έμπνευση συναντά την καθημερινότητα
Υπάρχουν καταστήματα που δεν τα επισκεπτόμαστε μόνο για να αγοράσουμε κάτι, αλλά αποτελούν από μόνα τους πηγή έμπνευσης και ιδεών, γιατί μας βοηθούν να φανταστούμε και να δημιουργήσουμε ξανά το σπίτι μας, γιατί μας κάνουν να δούμε διαφορετικά την καθημερινότητά μας. Κάπως έτσι νιώσαμε και όταν επισκεφθήκαμε το ανανεωμένο κατάστημα ΙΚΕΑ στον Πειραιά, το οποίο μετά από ένα εκτεταμένο remodelling μας υποδέχτηκε με μια πιο σύγχρονη, πιο καθαρή και πιο ευχάριστη ροή.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης