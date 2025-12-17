Μια επίσκεψη στο ανανεωμένο κατάστημα ΙΚΕΑ Πειραιάς: εκεί όπου η έμπνευση συναντά την καθημερινότητα

Υπάρχουν καταστήματα που δεν τα επισκεπτόμαστε μόνο για να αγοράσουμε κάτι, αλλά αποτελούν από μόνα τους πηγή έμπνευσης και ιδεών, γιατί μας βοηθούν να φανταστούμε και να δημιουργήσουμε ξανά το σπίτι μας, γιατί μας κάνουν να δούμε διαφορετικά την καθημερινότητά μας. Κάπως έτσι νιώσαμε και όταν επισκεφθήκαμε το ανανεωμένο κατάστημα ΙΚΕΑ στον Πειραιά, το οποίο μετά από ένα εκτεταμένο remodelling μας υποδέχτηκε με μια πιο σύγχρονη, πιο καθαρή και πιο ευχάριστη ροή.