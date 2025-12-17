Ιταλία: Τα δημοφιλή αξιοθέατα που θα ζητούν, πλέον, εισιτήριο από τους επισκέπτες - Τέρμα οι δωρεάν ευχές

Ηδιάσημη αυλή και το μπαλκόνι που συνδέεται με τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα στη Βερόνα γίνονται πλέον προσβάσιμα μόνο με εισιτήριο. Από τις 6 Δεκεμβρίου, οι επισκέπτες που θέλουν να φωτογραφηθούν στον χώρο πρέπει να αγοράσουν εισιτήριο για το μουσείο της οικίας, το οποίο κοστίζει 12 ευρώ για τους ενήλικες.Η μικρή βεράντα που βλέπει στην αυλή θεωρείται αντίστοιχη με αυτή όπου οι καταδικασμένοι εραστές του Σαίξπηρ εκφράζουν τον έρωτά τους στο έργο. Ο χώρος έχει γίνει σύμβολο ρομαντισμού, με πλήθη να συγκεντρώνονται στην πλατεία για selfies και να αγγίζουν το μπρούτζινο άγαλμα της Ιουλιέτας.Με τους νέους κανονισμούς, τα ζευγάρια που φωτογραφίζονται στο μπαλκόνι θα έχουν αυστηρό όριο 60 δευτερολέπτων. Παράλληλα, ο αριθμός των επισκεπτών που επιτρέπεται ταυτόχρονα στην οικία μειώνεται από 130 σε 100, προκαλώντας αντιδράσεις τουριστών. Η Marta Ugolini, υπεύθυνη πολιτισμού και τουρισμού της Βερόνας, τόνισε ότι η πόλη επιδιώκει να προστατεύσει τόσο τους επισκέπτες όσο και τον ιστορικό χώρο, ειδικά σε περιόδους με μεγάλη προσέλευση, όπως τα Χριστούγεννα.