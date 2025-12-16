Στη Βραζιλία οι γυναίκες - θύματα πλέον προστατεύονται περισσότερο: Θα ειδοποιούνται όταν πλησιάζει αρκετά ο κακοποιητής

Οπρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, υπέγραψε νέο νόμο που ενισχύει τα μέτρα προστασίας για τις γυναίκες που πέφτουν θύματα έμφυλης βίας. Η πρωτοβουλία χαιρετίστηκε από φεμινιστικές οργανώσεις, οι οποίες ωστόσο επισημαίνουν ότι απαιτούνται περισσότερα κονδύλια και ουσιαστικές πολιτικές πρόληψης.Η ψήφιση του νόμου έρχεται σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής οργής στη Βραζιλία, καθώς τα περιστατικά βίας κατά των γυναικών έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, μια σειρά από ιδιαίτερα σοκαριστικές υποθέσεις προκάλεσαν μαζικές διαδηλώσεις την Κυριακή, 14 -12, σε δεκάδες πόλεις της χώρας.Σύμφωνα με τον νόμο, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης τη Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου, οι δικαστές έχουν πλέον τη δυνατότητα να λαμβάνουν αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα: από την αναστολή ή τον περιορισμό της οπλοκατοχής του δράστη, μέχρι την απομάκρυνσή του από το σπίτι του θύματος και την πλήρη απαγόρευση κάθε μορφής επικοινωνίας.Παράλληλα, όσοι υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα θα υποχρεούνται να φορούν ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης, ενώ τα θύματα θα ειδοποιούνται μέσω ειδικής συσκευής ασφαλείας σε περίπτωση που ο δράστης πλησιάσει.