Η Τζέιμι Λι Κέρτις για τη φιλία της με τη Μέλανι Γκρίφιθ: «Κάποια πράγματα δεν πρέπει να λέγονται»

ΗJamie Lee Curtis αναπολεί μια φιλία ζωής με τη Melanie Griffith, που μετρά σχεδόν 45 χρόνια και ξεκίνησε πολύ πριν οι δυο τους καθιερωθούν ως σύμβολα του σύγχρονου Hollywood.Με αφορμή την πρεμιέρα της νέας της ταινίας Ella McCay, η βραβευμένη ηθοποιός μίλησε στο PEOPLE για τη σχέση της με τη Melanie Griffith, περιγράφοντάς τη ως μια βαθιά και σταθερή φιλία που άντεξε στον χρόνο. «Είμαστε απλώς αγαπημένες φίλες, παλιές φίλες ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά.Παρότι και οι δύο μεγάλωσαν στο Λος Άντζελες και είναι κόρες εμβληματικών προσωπικοτήτων του κλασικού Hollywood, δεν γνωρίζονταν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας των 20 τους. Η Jamie Lee Curtis είναι κόρη της Janet Leigh και του Tony Curtis, ενώ η Melanie Griffith είναι κόρη της Tippi Hedren και του Peter Griffith.Οι μητέρες τους είχαν συνεργαστεί με τον Alfred Hitchcock σε εμβληματικές ταινίες: η Tippi Hedren στα The Birds (1963) και Marnie (1964), και η Janet Leigh στο Psycho (1960). Ωστόσο, όπως εξηγεί η Jamie Lee Curtis, αυτό το κοινό παρελθόν δεν στάθηκε αρκετό για να τις φέρει κοντά τότε. «Μεγαλώσαμε στον ίδιο κόσμο, αλλά δεν γνωριζόμασταν», σημειώνει.Η φιλία τους γεννήθηκε το 1981, όταν συμπρωταγωνίστησαν στην τηλεταινία She’s in the Army Now. Εκεί, όπως θυμάται η Jamie Lee Curtis, δημιουργήθηκε αμέσως μια αίσθηση οικειότητας. «Ήταν από εκείνες τις συναντήσεις που νιώθεις πως γνωρίζεις τον άλλον μια ζωή», είπε.