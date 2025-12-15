Αγοραστή Αρβανίτη: Ο τρόπος έκπληξη που αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της στον σύζυγό της για δεύτερη φορά
MARIE CLAIRE

Αγοραστή Αρβανίτη: Ο τρόπος έκπληξη που αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της στον σύζυγό της για δεύτερη φορά

Με μια τρυφερή ανάρτηση ανήμερα των γενεθλίων του συντρόφου της, η ηθοποιός μοιράστηκε ότι η οικογένειά τους μεγαλώνει.

Αγοραστή Αρβανίτη: Ο τρόπος έκπληξη που αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της στον σύζυγό της για δεύτερη φορά
Με έναν τρόπο απλό, παιχνιδιάρικο και βαθιά συναισθηματικό, η Αγοραστή Αρβανίτη αποκάλυψε ότι περιμένει ξανά παιδί. Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα carousel τριών φωτογραφιών στο Instagram, με αφορμή τα γενέθλια του συζύγου της, το οποίο συνοδευόταν με την παρακάτω λεζάντα:

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης