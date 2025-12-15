Αγοραστή Αρβανίτη: Ο τρόπος έκπληξη που αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της στον σύζυγό της για δεύτερη φορά

Με έναν τρόπο απλό, παιχνιδιάρικο και βαθιά συναισθηματικό, η Αγοραστή Αρβανίτη αποκάλυψε ότι περιμένει ξανά παιδί. Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα carousel τριών φωτογραφιών στο Instagram, με αφορμή τα γενέθλια του συζύγου της, το οποίο συνοδευόταν με την παρακάτω λεζάντα: