Η Έιμι Σούμερ ανακοίνωσε τον χωρισμό από τον σύζυγό της, Κρις Φίσερ
Η Έιμι Σούμερ ανακοίνωσε τον χωρισμό από τον σύζυγό της, Κρις Φίσερ

Έπειτα από επτά χρόνια γάμου.

Η Έιμι Σούμερ ανακοίνωσε τον χωρισμό από τον σύζυγό της, Κρις Φίσερ
ΗAmy Schumer ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον σύζυγό της, Chris Fischer, έπειτα από επτά χρόνια γάμου. Μετά από εβδομάδες έντονων φημών, η ηθοποιός και κωμικός επιβεβαίωσε μέσω Instagram ότι εκείνη και ο σεφ Fischer αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, διατηρώντας όμως «αγάπη και σεβασμό» μεταξύ τους και δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην ανατροφή του γιου τους, Gene.

