Η ιστορία του εμβληματικού πάνθηρα της Cartier παρουσιάστηκε στο Art Basel Miami
Το 1914 η Jeanne Toussaint καθιέρωσε ένα από τα πιο καθοριστικά σύμβολα του οίκου.
Υπάρχουν οίκοι που είναι αναγνωρίσιμοι μέσα από το logo τους ή από κάποιο σύμβολο που τους έχει καθορίσει ανά τα χρόνια. Ο πάνθηρας αποτελεί ένα τέτοιο σύμβολο για τον οίκο Cartier, καθώς εδώ και δεκαετίες είναι άρρηκτα συνυφασμένος με τα σχέδια και την ταυτότητα του πολυτελούς brand. Είναι ένα μοτίβο που δεν λειτουργεί απλώς ως αισθητική υπογραφή, αλλά ως φορέας ιστορίας, δύναμης και έντονης θηλυκότητας.
