Παρίσι: Η κωμικοτραγική ιστορία του χριστουγεννιάτικου δέντρου που θύμιζε sex toy

Υπάρχουν πολλές καλλιτεχνικές αναθέσεις που έχουν πάει στραβά, αλλά μια από τις πιο κραυγαλέες υποθέσεις ίσως είναι εκείνη του 2014 στο Παρίσι, όταν το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού ζήτησε από τον Αμερικανό εικαστικό Paul McCarthy να σχεδιάσει μια εγκατάσταση για την Place Vendôme. Όπως κι έκανε: αντικατέστησε ένα μνημείο για τον Ναπολέοντα που προϋπήρχε στην τοποθεσία με ένα γιγαντιαίο, φουσκωτό χριστουγεννιάτικο δέντρο, εμπνευσμένο από δύο γλύπτες του 20ου αιώνα, των Constantin Brâncuși και Hans Arp, οι οποίοι συνδύαζαν τον Ντανταϊσμό με την πριμιτίφ τέχνη.