Χιλάρια Μπάλντουιν: Πώς υποστήριξε την απόφασή της να πουλήσει τη φωτογραφία του μωρού της για 95.000 δολάρια

H Hilaria Baldwin σε νέα συνέντευξή της σε podcast (Viall Files) σχολίασε την απόφασή της, με τον σύζυγό της Alec Baldwin, να πουλήσουν μια φωτογραφία του μεγαλύτερου παιδιού τους, της Carmen Gabriela, σε παπαράτσι για 95.000 δολάρια, όταν ήταν μωρό. Σήμερα το ζευγάρι έχει συνολικά επτά παιδιά, ηλικιών από 11 έως 2 ετών.