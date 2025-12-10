Poly K.: Η Ελληνίδα συνθέτρια που έντυσε με τη μουσική της τη νέα καμπάνια αρωμάτων του οίκου Issey Miyake
MARIE CLAIRE

Poly K.: Η Ελληνίδα συνθέτρια που έντυσε με τη μουσική της τη νέα καμπάνια αρωμάτων του οίκου Issey Miyake

Πώς έφτασε η Κωνσταντίνα Πολυχρονοπούλου να συνεργαστεί με τον Philippe Apeloic, τον Γάλλο graphic designer του οίκου και όσα μας είπε για τη μουσική της που ταξιδεύει εκτός συνόρων

Poly K.: Η Ελληνίδα συνθέτρια που έντυσε με τη μουσική της τη νέα καμπάνια αρωμάτων του οίκου Issey Miyake
Η Κωνσταντίνα Πολυχρονοπούλου, γνωστή στο διεθνές κοινό ως Poly K., ανήκει στη νέα γενιά Ελλήνων δημιουργών που δεν γνωρίζουν σύνορα. Συνθέτρια, ερευνήτρια, performer και δασκάλα, κινείται ανάμεσα στη σύγχρονη μουσική, τον χορό και τη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή, χτίζοντας μια πορεία όπου η μουσική συνομιλεί με το σώμα και την κίνηση.

 
Η πιο πρόσφατη διάκρισή της, η μουσική σύνθεση που «ντύνει» την παγκόσμια χριστουγεννιάτικη καμπάνια αρωμάτων του Issey Miyake, σε καλλιτεχνική σύλληψη του graphic designer Philippe Apeloig, τη φέρνει στο επίκεντρο μιας δημιουργικής στιγμής που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα. Με αφορμή αυτή τη συνεργασία, μιλήσαμε μαζί της γύρω από τη διαδρομή της και την τέχνη της.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης