Poly K.: Η Ελληνίδα συνθέτρια που έντυσε με τη μουσική της τη νέα καμπάνια αρωμάτων του οίκου Issey Miyake
Πώς έφτασε η Κωνσταντίνα Πολυχρονοπούλου να συνεργαστεί με τον Philippe Apeloic, τον Γάλλο graphic designer του οίκου και όσα μας είπε για τη μουσική της που ταξιδεύει εκτός συνόρων
Η Κωνσταντίνα Πολυχρονοπούλου, γνωστή στο διεθνές κοινό ως Poly K., ανήκει στη νέα γενιά Ελλήνων δημιουργών που δεν γνωρίζουν σύνορα. Συνθέτρια, ερευνήτρια, performer και δασκάλα, κινείται ανάμεσα στη σύγχρονη μουσική, τον χορό και τη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή, χτίζοντας μια πορεία όπου η μουσική συνομιλεί με το σώμα και την κίνηση.
Η πιο πρόσφατη διάκρισή της, η μουσική σύνθεση που «ντύνει» την παγκόσμια χριστουγεννιάτικη καμπάνια αρωμάτων του Issey Miyake, σε καλλιτεχνική σύλληψη του graphic designer Philippe Apeloig, τη φέρνει στο επίκεντρο μιας δημιουργικής στιγμής που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα. Με αφορμή αυτή τη συνεργασία, μιλήσαμε μαζί της γύρω από τη διαδρομή της και την τέχνη της.
