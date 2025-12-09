Νικολίτσα Ντρίζη: «Είναι σπουδαίοι οι άνθρωποι που κάνουν “απλές, καθημερινές” δουλειές»

Δεν χρειάζονται συναρπαστικές ιστορίες και υπερήρωες για να γεννηθεί ένα λογοτεχνικό έργο. Δεν είναι φυσικά καινούρια διαπίστωση, ωστόσο επιβεβαιώνεται για ακόμα μία φορά μέσα από βιβλία όπως η νουβέλα «Πες της» του Χρήστου Οικονόμου, ενός συγγραφέα με τη μαεστρία να αναδεικνύει την ποίηση της καθημερινότητάς μας.