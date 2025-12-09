Τα πιο εντυπωσιακά μακιγιάζ ματιών με glitter για τα look της εορταστικής σεζόν
Τα πιο εντυπωσιακά μακιγιάζ ματιών με glitter για τα look της εορταστικής σεζόν
Plus: Οι σκιές που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τα πιο εντυπωσιακά festive look.
Τα έντονα μακιγιάζ ματιών, με χρώματα, λάμψεις και glitter πρωταγωνιστούν τελευταία όπου κι αν κοιτάξουμε: από τα catwalk shows, μέχρι το Instagram και το pinterest. Με τις εξόδους της εορταστικής σεζόν να βρίσκονται μία ανάσα μακριά, αυτή η τάση είναι η ιδανική για κάθε μακιγιάζ που να ολοκληρώσει τέλεια τις εμφανίσεις μας.
Από μεταλλικές υφές σε παστέλ αποχρώσεις και από σκούρες με glitter, οι επιλογές στα look είναι απεριόριστες και όλες εξίσου δημιουργικές.
Από μεταλλικές υφές σε παστέλ αποχρώσεις και από σκούρες με glitter, οι επιλογές στα look είναι απεριόριστες και όλες εξίσου δημιουργικές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα