Τα πιο εντυπωσιακά μακιγιάζ ματιών με glitter για τα look της εορταστικής σεζόν

Plus: Οι σκιές που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τα πιο εντυπωσιακά festive look.



Τα έντονα μακιγιάζ ματιών, με χρώματα, λάμψεις και glitter πρωταγωνιστούν τελευταία όπου κι αν κοιτάξουμε: από τα catwalk shows, μέχρι το Instagram και το pinterest. Με τις εξόδους της εορταστικής σεζόν να βρίσκονται μία ανάσα μακριά, αυτή η τάση είναι η ιδανική για κάθε μακιγιάζ που να ολοκληρώσει τέλεια τις εμφανίσεις μας.





Από μεταλλικές υφές σε παστέλ αποχρώσεις και από σκούρες με glitter, οι επιλογές στα look είναι απεριόριστες και όλες εξίσου δημιουργικές.

09.12.2025, 13:00