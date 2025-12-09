Η Τζούλια Ρόμπερτς ήταν το πρότυπο της Σάρα Πόλσον - Έχουν μόλις 8 χρόνια διαφορά

ΗSarah Paulson αποκάλυψε ότι η γυναίκα που την ενέπνευσε να ακολουθήσει την υποκριτική ήταν η Julia Roberts. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην τελετή όπου απέκτησε το δικό της αστέρι στη Hollywood Walk of Fame στις 2 Δεκεμβρίου, η πρωταγωνίστρια του American Horror Story θυμήθηκε πώς η ρομαντική κομεντί του 1990 Pretty Woman την οδήγησε στην καριέρα που έχει σήμερα.«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι στέκομαι εδώ, στο Walk of Fame», είπε εξηγώντας ότι η πρώτη της «σύνδεση» με το Χόλιγουντ ήταν όταν, ως έφηβη στη Νέα Υόρκη, παρακολουθούσε τη σκηνή της Pretty Woman όπου η ηρωίδα της Julia Roberts περπατά στη Hollywood Boulevard. «Είναι… εξωφρενικό», συνέχισε. «Δεν λέω ότι δεν ονειρευόμουν τη φήμη. Το έκανα. Περπατούσα στο High School of Performing Arts στο Μανχάταν, το δημόσιο σχολείο από το οποίο αποφοίτησα το 1993, λέγοντας ατάκες από ταινίες της Julia Roberts, με το ντουλάπι μου γεμάτο φωτογραφίες της. Το μόνο που χρειάστηκε για να “ποτιστεί” ο ναρκισσιστικός έφηβος εγκέφαλός μου ήταν κάποιος να μου πει, εντελώς τυχαία, ότι μοιάζω λίγο μαζί της. Και… αυτό ήταν. Η αποστολή μου να μεταμορφωθώ σε εκείνη ξεκίνησε». Όπως παραδέχτηκε, όμως, αυτή η προσπάθεια κράτησε λίγο.«Δεν είχα σκεφτεί ότι κανείς δεν πίστευε πως η εποχή της Julia Roberts είχε τελειώσει. Κανείς δεν αναζητούσε μια φθηνή εκδοχή της» είπε. «Μόλις είχε κατακτήσει τη θέση της. Έπρεπε να αποδεχθώ τη σκληρή αλήθεια ότι η καριέρα της ήταν δική της και μόνο δική της».