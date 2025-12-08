Η Χάλι Μπέρι κατά του κυβερνήτη της Καλιφόρνια: «Δεν πρέπει να γίνει πρόεδρος»

Η Halle Berry καλεί γυναίκες και άντρες να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των γυναικών στην υγεία και ειδικά στο θέμα της εμμηνόπαυσης, ασκώντας παράλληλα κριτική στον κυβερνήτη της California, Gavin Newsom, για το βέτο που άσκησε σε σχετική νομοθεσία.Η βραβευμένη με Oscar ηθοποιός, που έχει εξελιχθεί σε ένθερμη υπέρμαχο της φροντίδας των γυναικών κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης και έχει δημιουργήσει τη δική της εταιρεία με αυτό το αντικείμενο, μίλησε στο New York Times DealBook Summit στη Νέα Υόρκη, τονίζοντας ότι ο Δημοκρατικός κυβερνήτης «αγνοεί τις γυναίκες» και ότι δεν θα πρέπει στο μέλλον να διεκδικήσει την προεδρία.Αφού συνεχάρη το Illinois που έγινε πρόσφατα «η πρώτη πολιτεία που καθιστά υποχρεωτική την κάλυψη» της ορμονικής θεραπείας υποκατάστασης, η ηθοποιός άσκησε κριτική στον Newsom, ο οποίος είναι κυβερνήτης της California από το 2019 και έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς του για τις προεδρικές εκλογές του 2028.