Η Νταϊάν Κρούγκερ λέει πως τώρα υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για γυναίκες της ηλικίας της

ΗDiane Kruger, που εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες αποτελεί σταθερή παρουσία στη διεθνή κινηματογραφική σκηνή, δηλώνει πως η περίοδος που διανύει τώρα είναι η καλύτερη μέχρι σήμερα.«Ξαφνικά, όλα αυτά τα υπέροχα projects βρέθηκαν στο τραπέζι μου», δήλωσε στο PEOPLE. «Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν απίστευτα. Νιώθω ότι κάνω δουλειές που πάντα ονειρευόμουν και τώρα βλέπω να γίνονται πραγματικότητα».Σημειώνει μάλιστα ότι αυτή η αλλαγή δεν αφορά μόνο την ίδια: «Ζούμε μια παράξενη αλλά υπέροχη στιγμή, στην οποία υπάρχουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες για τις γυναίκες και ειδικά για γυναίκες της ηλικίας μου».