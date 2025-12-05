Τελικά, πόσα μπορούν να αποκαλύψουν τα ρούχα μας για εμάς;
Μία έκθεση στη Νέα Υόρκη αφιερωμένη στην ψυχαναλυτική ανάλυση του ντυσίματος.
Κάθε πρωί που ετοιμαζόμαστε για την ημέρα μας, είναι δεδομένο πως θα φορέσουμε κάποια ρούχα. Αυτή η επιλογή ωστόσο, τι σηματοδοτεί; Έχει να κάνει με τη διάθεση, τον καιρό, την άνεση, την αισθητική; Σίγουρα και αυτά παίζουν ρόλο σε πρώτο επίπεδο. Μπορεί ωστόσο οι ενδυματολογικές μας επιλογές να αντανακλούν και κάτι βαθύτερο, να χρειάζονται και μια δεύτερη ανάγνωση;
Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση στη Νέα Υόρκη είναι αφιερωμένη ακριβώς σε αυτό το ερώτημα. Με τίτλο «Dress, Dreams, and Desire: Fashion and Psychoanalysis» στο μουσείο του Fashion Institute of Technology αποτελεί την πρώτη έκθεση που ενδιαφέρεται να εξερευνήσει εκτενώς την πολιτιστική ιστορία της μόδας και της ψυχανάλυσης σε συνάρτηση.
