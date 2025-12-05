Η Κέιτ Γουίνσλετ στο κόκκινο χαλί με τον 21χρονο γιο της - Εικόνες
Η Κέιτ Γουίνσλετ στο κόκκινο χαλί με τον 21χρονο γιο της - Εικόνες

Η εμφάνιση της ηθοποιού παρέα με τον γιο της, στην πρεμιέρα της ταινίας που εκείνη σκηνοθετεί και εκείνος υπογράφει το σενάριο.

Η Κέιτ Γουίνσλετ στο κόκκινο χαλί με τον 21χρονο γιο της - Εικόνες
ΗKate Winslet έκανε μια από τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις της στη λαμπερή πρεμιέρα του Goodbye June στο Λονδίνο, όπου περπάτησε στην κόκκινη μοκέτα μαζί με τον γιο της Joe Andres, σε μια βραδιά που συνδύαζε οικογενειακή τρυφερότητα και επαγγελματικό θρίαμβο.

 
Η ηθοποιός επέλεξε για την περίσταση ένα εξώπλατο, μαύρο φόρεμα Ellie Saab με ανάλαφρη γραμμή, το οποίο συνδύασε με φαρδιά ζώνη στη μέση και χρυσή αγκράφα. Το look ολοκληρώθηκε με λιτά κοσμήματα, ροζέ απόχρωση στα χείλη, διακριτικό eyeliner και ένα χαμηλό σινιόν. Δίπλα της, ο γιος της, Joe Andres, εμφανίστηκε με μαύρο κοστούμι και λευκό πουκάμισο, ολοκληρώνοντας την κομψή οικογενειακή εικόνα.

