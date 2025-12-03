Η διακριτική αλλαγή που έκανε η Αν Χάθαγουεϊ στο Instagram και προκάλεσε μεγάλη χαρά στους θαυμαστές της

Πολλοί είδαν λίγοι παρατήρησαν την πρόσφατη αλλαγή που έκανε η Anne Hathaway στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. H ηθοποιός διατηρεί έναν ενεργό λογαριασμό στην πλατφόρμα, μέσω του οποίου ενημερώνει τους θαυμαστές της για τα επαγγελματικά της βήματα και τις συνεργασίες της.Μπορεί, λοιπόν, οι αναρτήσεις της να αφορούν κυρίως σε κινήσεις που έχουν σχέση με τη δουλειά της στην υποκριτική ή εμπορικές συνεργασίες, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να προκαλέσουν συναισθήματα χαράς και ανυπομονησίας. Η τελευταία αλλαγή στις πληροφορίες της έκανε ακριβώς αυτό. Προκάλεσε μεγάλη χαρά στους ανθρώπους που παρακολουθούν την εξέλιξη της καριέρας της και περιμένουν τα νέα επαγγελματικά της βήματα.Με μόλις λίγες εβδομάδες να απομένουν πριν ολοκληρωθεί η χρονιά, η σταρ του Alice in Wonderland ετοιμάζεται να δώσει το σύνθημα για την έναρξη του 2026 με την επιστροφή της στη μεγάλη οθόνη.Μετά τις πρωταγωνιστικές εμφανίσεις της στα Mothers’ Instinct και The Idea of You το 2024, η Anne Hathaway προετοιμάζεται για μια ιδιαίτερα φορτωμένη χρονιά, με μια σειρά από ταινίες να βρίσκονται ήδη προ των πυλών για προβολή.Σε μια ενημέρωση στο Instagram παρουσίασε τις τέσσερις επερχόμενες κινηματογραφικές της δουλειές, αποκαλύπτοντας τόσο τους τίτλους όσο και τις ημερομηνίες κυκλοφορίας.Πρώτη στη λίστα είναι η ψυχολογική δραματική ταινία–θρίλερ Mother Mary, η οποία αναμένεται στις αίθουσες τον Απρίλιο. Θα ακολουθήσει στις 1 Μαΐου το πολυαναμενόμενο sequel The Devil Wears Prada 2. Σειρά έχει η ταινία του Christopher Nolan The Odyssey, που θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου, ενώ τον Οκτώβριο (2/10) θα κάνει πρεμιέρα η κινηματογραφική μεταφορά του ψυχολογικού θρίλερ Verity.