Hailey Bieber: Το άρωμα που δεν αποχωρίζεται το τελευταίο διάστημα

Φρέσκο, κομψό και ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας.



Η επιλογή του ιδανικού αρώματος είναι για πολλές από εμάς μια μικρή διαδικασία εξερεύνησης. Θέλουμε κάτι που να μας ταιριάζει πραγματικά να μας κάνει να νιώθουμε άνετα και να «γράφει» σωστά στην επιδερμίδα μας. Η Hailey Bieber φαίνεται πως το έχει βρει και μάλιστα το αποκάλυψε στην πρόσφατη συνέντευξή της στο GQ. Όπως είπε “Πραγματικά αγαπώ το Cosmic 2.0 της Kylie Jenner. Είναι το άρωμα που επιλέγω σταθερά τον τελευταίο καιρό”.





Το άρωμα αυτό ανήκει στην οικογένεια floral amber και συνδυάζει φρέσκες γλυκές και ζεστές νότες που δημιουργούν μια ισορροπία ιδανική για καθημερινή χρήση. Είναι από εκείνα τα αρώματα που μπορούν να μας συνοδεύουν διακριτικά μέσα στην ημέρα χωρίς να γίνονται έντονα.

25.11.2025, 13:00