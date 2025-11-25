Hailey Bieber: Το άρωμα που δεν αποχωρίζεται το τελευταίο διάστημα
MARIE CLAIRE

Hailey Bieber: Το άρωμα που δεν αποχωρίζεται το τελευταίο διάστημα

Φρέσκο, κομψό και ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας.

Hailey Bieber: Το άρωμα που δεν αποχωρίζεται το τελευταίο διάστημα
Η επιλογή του ιδανικού αρώματος είναι για πολλές από εμάς μια μικρή διαδικασία εξερεύνησης. Θέλουμε κάτι που να μας ταιριάζει πραγματικά να μας κάνει να νιώθουμε άνετα και να «γράφει» σωστά στην επιδερμίδα μας. Η Hailey Bieber φαίνεται πως το έχει βρει και μάλιστα το αποκάλυψε στην πρόσφατη συνέντευξή της στο GQ. Όπως είπε “Πραγματικά αγαπώ το Cosmic 2.0 της Kylie Jenner. Είναι το άρωμα που επιλέγω σταθερά τον τελευταίο καιρό”.

 
Το άρωμα αυτό ανήκει στην οικογένεια floral amber και συνδυάζει φρέσκες γλυκές και ζεστές νότες που δημιουργούν μια ισορροπία ιδανική για καθημερινή χρήση. Είναι από εκείνα τα αρώματα που μπορούν να μας συνοδεύουν διακριτικά μέσα στην ημέρα χωρίς να γίνονται έντονα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης