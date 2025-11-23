Αυτό είναι το νέο μαύρο στο μανικιούρ της σεζόν
MARIE CLAIRE

Αυτό είναι το νέο μαύρο στο μανικιούρ της σεζόν

Η τάση που συνδυάζει την κλασική κομψότητα με τη μοντέρνα αισθητική

Αυτό είναι το νέο μαύρο στο μανικιούρ της σεζόν
Με το φθινόπωρο να είναι εδώ για τα καλά πλέον, αναζητούμε νέες ιδέες για να ανανεώσουμε το στιλ μας. Ένα από τα πιο εύκολα σημεία για αλλαγή είναι τα νύχια μας, που μεταμορφώνονται ανάλογα με τις τάσεις της σεζόν. Φέτος, οι αποχρώσεις που ξεχωρίζουν είναι οι σοκολατί.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης