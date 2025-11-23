Αυτό είναι το νέο μαύρο στο μανικιούρ της σεζόν
Αυτό είναι το νέο μαύρο στο μανικιούρ της σεζόν
Η τάση που συνδυάζει την κλασική κομψότητα με τη μοντέρνα αισθητική
Με το φθινόπωρο να είναι εδώ για τα καλά πλέον, αναζητούμε νέες ιδέες για να ανανεώσουμε το στιλ μας. Ένα από τα πιο εύκολα σημεία για αλλαγή είναι τα νύχια μας, που μεταμορφώνονται ανάλογα με τις τάσεις της σεζόν. Φέτος, οι αποχρώσεις που ξεχωρίζουν είναι οι σοκολατί.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα