Αυτό είναι το νέο μαύρο στο μανικιούρ της σεζόν

Με το φθινόπωρο να είναι εδώ για τα καλά πλέον, αναζητούμε νέες ιδέες για να ανανεώσουμε το στιλ μας. Ένα από τα πιο εύκολα σημεία για αλλαγή είναι τα νύχια μας, που μεταμορφώνονται ανάλογα με τις τάσεις της σεζόν. Φέτος, οι αποχρώσεις που ξεχωρίζουν είναι οι σοκολατί.