Κέιτ Μίντλετον - Τζέσι Τζέι: Η τρυφερή αγκαλιά μεταξύ των γυναικών που πάλεψαν με τον καρκίνο (εικόνες)

Οπρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας βρέθηκαν στην εκδήλωση για τον Paddington Bear το βράδυ της Τετάρτης, 19 Νοεμβρίου, αμέσως μετά το Royal Variety Performance, ενώ στη συνέχεια η Kate μοιράστηκε μια αγκαλιά με τη Jessie J, κάτι που, όπως αποκάλυψε η τραγουδίστρια, συνέβη λόγω της κοινής τους εμπειρίας με τον καρκίνο.Ο William και η Kate παρακολούθησαν μια σειρά από εμφανίσεις διάσημων καλλιτεχνών στο Royal Albert Hall, μεταξύ των οποίων το καστ του Paddington The Musical από το West End και οι τραγουδοποιοί Jessie J και Laufey.Μετά την παράσταση, το ζευγάρι συνάντησε τον Tom Fletcher από τους McFly, ο οποίος έγραψε τη μουσική και τους στίχους για το νέο μιούζικαλ του Paddington. Ο William του είπε πως η παράσταση ήταν «φανταστική», πριν δώσει το χέρι του στον ίδιο τον Paddington Bear.Το πριγκιπικό ζευγάρι συνάντησε επίσης τη Jessie J, η οποία ερμήνευσε το νέο της τραγούδι I’ll Never Know Why, εμπνευσμένο από την απώλεια φίλου της λόγω αυτοκτονίας. Μετά τη συζήτησή της με την πριγκίπισσα, που εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό πράσινο βελούδινο φόρεμα, οι δύο γυναίκες αντάλλαξαν μια συγκινητική αγκαλιά.