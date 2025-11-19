Η M&S έχει το τέλειο sequined παντελόνι για τις γιορτές
MARIE CLAIRE

Ένα κομμάτι-επένδυση που θα παραμείνει διαχρονικό για πολλά Χριστούγεννα ακόμη.

Είναι πλέον επίσημο: απομένουν περίπου έξι εβδομάδες μέχρι τα Χριστούγεννα πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να αρχίσουμε να ξεσκονίσουμε παγιέτες και λαμπερές εμφανίσεις. Ένα κομμάτι στο οποίο θέλουμε φέτος να επενδύσουμε είναι το παντελόνι με παγιέτες και μόλις εντοπίσαμε ένα τέλειο στη νέα συλλογή της M&S.

