Γιατί το BBC ζήτησε συγγνώμη από την Kate Middleton

Το BBC προχώρησε σε μια σπάνια δήλωση συγγνώμης προς τη βασιλική οικογένεια, και ειδικότερα προς την Kate Middleton, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την τηλεοπτική κάλυψη της Ημέρας Μνήμης.Σε ανακοίνωση στις 14 Νοεμβρίου, το δίκτυο ανέφερε πως «δέχθηκε παράπονα από ανθρώπους που ενοχλήθηκαν επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε ο σωστός τίτλος της Πριγκίπισσας της Ουαλίας κατά τη διάρκεια της κάλυψης της Ημέρας Ανακωχής».«Κατά τη μετάδοση των εκδηλώσεων μνήμης, αποκαλέσαμε εσφαλμένα την Catherine, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, ως Kate Middleton. Πρόκειται για λάθη που έγιναν μέσα σε ώρες ζωντανής μετάδοσης και ζητούμε συγγνώμη. Στο υπόλοιπο μέρος της κάλυψης, χρησιμοποιήσαμε τον ορθό τίτλο της», ανέφερε το BBC.Ακόμη και μέλη του Κοινοβουλίου σχολίασαν το περιστατικό. Ο βουλευτής Jim Shannon, από τη Βόρεια Ιρλανδία, έγραψε στην πλατφόρμα X: «Υπενθύμιση στο @BBCNews να ενημερώσει τους παρουσιαστές του ότι η Πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν είναι «Kate Middleton» από το 2011. Ο σωστός τίτλος της είναι Catherine, Princess of Wales. Να είστε ακριβείς».