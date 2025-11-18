Πώς θα απολυμάνουμε τα προϊόντα του μακιγιάζ μας όπως οι επαγγελματίες makeup artists;

Όλες αγαπάμε το νεσεσέρ μας. Εκεί κρύβονται οι αγαπημένες μας αποχρώσεις κραγιόν, το foundation που μας «σώζει» όταν εμφανίζουμε ατέλειες στην επιδερμίδα μας και η παλέτα που μας συνοδεύει παντού. Όμως, πόσο συχνά σκεφτόμαστε ότι όλα αυτά τα προϊόντα έρχονται σε επαφή με την επιδερμίδα μας ξανά και ξανά;Όπως καθαρίζουμε τα πινέλα μας, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και τα ίδια τα καλλυντικά μας, γιατί με τον καιρό συγκεντρώνουν σκόνη, βακτήρια και υπολείμματα προϊόντων που μπορούν να ερεθίσουν το δέρμα μας. Ο καθαρισμός δεν σημαίνει απαραίτητα περίπλοκες διαδικασίες ή ειδικά προϊόντα.Ξεκινάμε με τα κραγιόν. Μπορούμε να ψεκάσουμε λίγη καθαρή αλκοόλη στην επιφάνεια και να την σκουπίσουμε απαλά με χαρτί ή βαμβάκι. Αν θέλουμε πιο σχολαστικό καθαρισμό, βγάζουμε προσεκτικά προς τα πάνω όλο το κραγιόν, το βουτάμε για λίγο σε αλκοόλη και το αφήνουμε να στεγνώσει πριν το ξανατοποθετήσουμε στη συσκευασία του.