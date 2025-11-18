Πώς θα απολυμάνουμε τα προϊόντα του μακιγιάζ μας όπως οι επαγγελματίες makeup artists;
Πώς θα απολυμάνουμε τα προϊόντα του μακιγιάζ μας όπως οι επαγγελματίες makeup artists;
Γιατί είναι εξίσου σημαντικό με το σχολαστικό πλύσιμο των πινέλων που χρησιμοποιούμε καθημερινά.
Όλες αγαπάμε το νεσεσέρ μας. Εκεί κρύβονται οι αγαπημένες μας αποχρώσεις κραγιόν, το foundation που μας «σώζει» όταν εμφανίζουμε ατέλειες στην επιδερμίδα μας και η παλέτα που μας συνοδεύει παντού. Όμως, πόσο συχνά σκεφτόμαστε ότι όλα αυτά τα προϊόντα έρχονται σε επαφή με την επιδερμίδα μας ξανά και ξανά;
Όπως καθαρίζουμε τα πινέλα μας, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και τα ίδια τα καλλυντικά μας, γιατί με τον καιρό συγκεντρώνουν σκόνη, βακτήρια και υπολείμματα προϊόντων που μπορούν να ερεθίσουν το δέρμα μας. Ο καθαρισμός δεν σημαίνει απαραίτητα περίπλοκες διαδικασίες ή ειδικά προϊόντα.
Ξεκινάμε με τα κραγιόν. Μπορούμε να ψεκάσουμε λίγη καθαρή αλκοόλη στην επιφάνεια και να την σκουπίσουμε απαλά με χαρτί ή βαμβάκι. Αν θέλουμε πιο σχολαστικό καθαρισμό, βγάζουμε προσεκτικά προς τα πάνω όλο το κραγιόν, το βουτάμε για λίγο σε αλκοόλη και το αφήνουμε να στεγνώσει πριν το ξανατοποθετήσουμε στη συσκευασία του.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Όπως καθαρίζουμε τα πινέλα μας, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και τα ίδια τα καλλυντικά μας, γιατί με τον καιρό συγκεντρώνουν σκόνη, βακτήρια και υπολείμματα προϊόντων που μπορούν να ερεθίσουν το δέρμα μας. Ο καθαρισμός δεν σημαίνει απαραίτητα περίπλοκες διαδικασίες ή ειδικά προϊόντα.
Ξεκινάμε με τα κραγιόν. Μπορούμε να ψεκάσουμε λίγη καθαρή αλκοόλη στην επιφάνεια και να την σκουπίσουμε απαλά με χαρτί ή βαμβάκι. Αν θέλουμε πιο σχολαστικό καθαρισμό, βγάζουμε προσεκτικά προς τα πάνω όλο το κραγιόν, το βουτάμε για λίγο σε αλκοόλη και το αφήνουμε να στεγνώσει πριν το ξανατοποθετήσουμε στη συσκευασία του.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα