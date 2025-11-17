Η βασίλισσα Λετίσια συνδύασε ένα εκπληκτικό τουίντ φόρεμα με mini heels
Η βασίλισσα Λετίσια συνδύασε ένα εκπληκτικό τουίντ φόρεμα με mini heels

Η βασίλισσα Λετίσια συνδύασε ένα εκπληκτικό τουίντ φόρεμα με mini heels
Ηβασίλισσα Λετίσια και ο βασιλιάς Φελίπε πραγματοποίησαν τον Νοέμβριο επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, ένα συνεχόμενο ταξίδι με πολλούς σταθμούς σε ολόκληρη τη χώρα, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων συναντήσεων και υποχρεώσεών τους.  Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ημέρες της περιοδείας ανέδειξαν και μια σειρά από αψεγάδιαστες εμφανίσεις, με τη βασίλισσα Λετίθια να αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η κομψότητα και η άνεση όχι μόνο συνυπάρχουν, αλλά μπορούν να συνθέσουν εξαιρετικά ισορροπημένα σύνολα.

