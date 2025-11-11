Μάικλ Τζάκσον: Όλα όσα γνωρίζουμε για την ταινία που αφηγείται τη ζωή του
Το τρέιλερ της επερχόμενης βιογραφικής ταινίας για τον Michael Jackson, με τίτλο «Michael», έγινε το πιο πολυπροβλημένο τρέιλερ για βιογραφική ταινία μουσικής στην ιστορία.

 
Σύμφωνα με στοιχεία της WaveMetrix, μέσα στις πρώτες 24 ώρες κυκλοφορίας του συγκέντρωσε 116,2 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ και καθιερώνοντας την ταινία ως τη μεγαλύτερη πρεμιέρα τρέιλερ στην ιστορία της Lionsgate.

 
Ο ρόλος του «Βασιλιά της Ποπ» ανήκει στον Jaafar Jackson, ανιψιό του Michael Jackson, ο οποίος ενσαρκώνει τον θρυλικό καλλιτέχνη στην ταινία. Στο τρέιλερ, ο Jaafar αναπαριστά με εντυπωσιακό τρόπο τα εμβληματικά χορευτικά του Michael, όπως το moonwalk, ενώ εμφανίζεται και ένα teaser από το μουσικό βίντεο του «Thriller». Το τρέιλερ θα προβάλλεται στους κινηματογράφους από την επόμενη εβδομάδα.

