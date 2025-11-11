Body Serum ή Body Oil; Ποιο χρειάζεται πραγματικά η επιδερμίδα στο σώμα μας;

Plus: Οι αγαπημένες μας επιλογές και από τις δύο κατηγορίες.



Ανάμεσα σε κρέμες, λοσιόν και balm, η ρουτίνα ενυδάτωσης του σώματος μπορεί εύκολα να γίνει μπερδεμένη. Κι όμως, δύο προϊόντα ξεχωρίζουν τελευταία στα ράφια των beauty lovers: το body serum και το body oil. Αν και και τα δύο αφήνουν την επιδερμίδα απαλή και λαμπερή, στην πραγματικότητα λειτουργούν διαφορετικά.





Τι κάνει το body serum

Τα serum σώματος είναι ελαφριά, συνήθως water-based προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να ενυδατώνουν σε βάθος. Περιέχουν δραστικά συστατικά όπως υαλουρονικό οξύ, νιασιναμίδη, βιταμίνη C ή πεπτίδια, που στοχεύουν στην αναζωογόνηση του δέρματος. Χάρη στη λεπτόρρευστη υφή τους απορροφώνται γρήγορα και δεν αφήνουν λιπαρότητα, κάνοντάς τα ιδανικά για κάθε τύπο δέρματος, ακόμη και για πιο λιπαρές ή ευαίσθητες επιδερμίδες.

11.11.2025, 16:00