H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ συμπλήρωσε το vintage φόρεμά της με μια στολισμένη με παγιέτες Peekaboo bag της Fendi
MARIE CLAIRE

H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ συμπλήρωσε το vintage φόρεμά της με μια στολισμένη με παγιέτες Peekaboo bag της Fendi

Η εντυπωσιακή τσάντα παρουσιάστηκε στην πασαρέλα του οίκου στην πρόσφατη Εβδομάδα Μόδας στο Μιλάνο.

H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ συμπλήρωσε το vintage φόρεμά της με μια στολισμένη με παγιέτες Peekaboo bag της Fendi
Το βράδυ της Δευτέρας η Sarah Jessica Parker παρευρέθηκε στην τελετή απονομής του λογοτεχνικού βραβείου Booker, συμμετέχοντας στην κριτική επιτροπή μαζί με τους Roddy Doyle, Ayọ̀bámi Adébáyọ̀, Chris Power και Kiley Reid.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης