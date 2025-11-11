H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ συμπλήρωσε το vintage φόρεμά της με μια στολισμένη με παγιέτες Peekaboo bag της Fendi
Η εντυπωσιακή τσάντα παρουσιάστηκε στην πασαρέλα του οίκου στην πρόσφατη Εβδομάδα Μόδας στο Μιλάνο.
Το βράδυ της Δευτέρας η Sarah Jessica Parker παρευρέθηκε στην τελετή απονομής του λογοτεχνικού βραβείου Booker, συμμετέχοντας στην κριτική επιτροπή μαζί με τους Roddy Doyle, Ayọ̀bámi Adébáyọ̀, Chris Power και Kiley Reid.
