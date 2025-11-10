Σουηδία: Πώς το online μίσος και ο εξτρεμισμός ωθούν τις γυναίκες εκτός δημόσιας ζωής

Λίγο μετά το πρώτο τηλεοπτικό debate για τις εκλογές του 2026 στη Σουηδία, ήρθε μια είδηση που σόκαρε τη χώρα: η Anna-Karin Hatt, επικεφαλής του Κεντρώου Κόμματος και μία από τις ελάχιστες γυναικείες φωνές του φιλελεύθερου κέντρου, ανακοίνωσε την παραίτησή της. Ο λόγος; Ο καταιγισμός απειλών και παρενοχλήσεων που, όπως είπε, κατέστησαν αδύνατη την παραμονή της στην πολιτική.Η Hatt, που είχε αναλάβει την ηγεσία του κόμματος μόλις πέντε μήνες νωρίτερα, μίλησε για απειλές που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα όρια των διαδικτυακών trolls. «Δεν προέρχονται πια μόνο από οθόνες – ήρθαν πολύ πιο κοντά», είπε, εξηγώντας ότι πλέον ένιωθε υποχρεωμένη να κοιτάζει συνεχώς πίσω της στους δημόσιους χώρους και ότι δεν αισθανόταν ασφαλής ούτε στο ίδιο της το σπίτι.Η παραίτησή της ήρθε τρία χρόνια μετά την αποχώρηση της προκατόχου της, Annie Lööf, που είχε βιώσει ακριβώς το ίδιο: απειλές από ακροδεξιούς, νεοναζί και διαδικτυακούς μισογύνηδες. Όπως θυμίζει άρθρο του Guardian, το 2022 η Lööf επρόκειτο να μιλήσει σε πολιτικό φεστιβάλ στο Gotland όταν ένας άλλος ομιλητής, πολιτικά ενεργός και ψυχίατρος, δολοφονήθηκε επιτόπου. Ο δράστης σχεδίαζε να σκοτώσει και την ίδια.Σε συνεντεύξεις της μετά την παραίτησή της είχε δηλώσει ότι ένιωσε «ανακούφιση που βγήκε ζωντανή από την πολιτική». Η εμπειρία της δεν έμοιαζε με δημοκρατία, έγραφε τότε η σουηδική εφημερίδα Dagens Nyheter, αλλά «με πανικόβλητο κολύμπι ανάμεσα σε καρχαρίες».Τώρα, με ακόμη μία γυναίκα να εγκαταλείπει πρόωρα την πολιτική, η εικόνα είναι σαφής: οι γυναίκες στη Σουηδία διώχνονται από τη δημόσια ζωή από ακροδεξιές ομάδες μίσους και διαδικτυακούς τραμπούκους. Όπως γράφει ο Σουηδός δημοσιογράφος Martin Gelin στο Guardian, αυτό που συμβαίνει «είναι το νέο φυσιολογικό» – μια επικίνδυνη μετατόπιση σε μια από τις πιο σταθερές δημοκρατίες του κόσμου.