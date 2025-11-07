Η ασυνήθιστη ιστορία της Αμάντα: Από τη διάσωση μιας γάτας μέχρι τη διοργάνωση ενός φεστιβάλ στην Ύδρα με καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο
Στο πολιτιστικό τριήμερο ArtCinema Hydra μπορεί να βρεθείς να πίνεις καφέ και να συζητάς για τέχνη με τον Βασίλη Ζούλια, τη Δωροθέα Μερκούρη και την Gina Belafonte. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι όλα ξεκίνησαν από ένα πρώην αδεσποτάκι του νησιού
Η Ύδρα είναι ίσως το μοναδικό νησί στον κόσμο όπου ο αριθμός των καλλιτεχνών κονταροχτυπιέται με εκείνον των γατιών – αν και στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για σχέση ανταγωνισμού αλλά αμοιβαίας φροντίδας. Στο νέο πολιτιστικό τριήμερο ArtCinema Hydra, που φέτος το φθινόπωρο διοργανώθηκε για δεύτερη χρονιά, οι δύο κόσμοι συναντήθηκαν με έναν ακόμα, αναπάντεχο τρόπο. Η διάσωση ενός αδέσποτου στάθηκε κομβική στη διαδρομή ζωής της ιδρύτριάς του, Amanda Palmer, μια διαδρομή που ξεκίνησε από την Αυστραλία, τη Βρετανία και το Λος Άντζελες για να φτάσει έως τον Αργοσαρωνικό.
