Αυτός ο λαός αγαπά περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στην Ευρώπη τον γυμνισμό

Μπορεί οι Γερμανοί να έχουν τη φήμη των πιο ενθουσιωδών γυμνιστών της Ευρώπης, όμως μια νέα έρευνα δείχνει ότι οι Δανοί όχι μόνο δέχονται πιο εύκολα το γυμνό σώμα σε δημόσιους χώρους, αλλά είναι και πιο πιθανό να έχουν εμφανιστεί κάπου γυμνοί.Η έρευνα της YouGov σε έξι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία, δείχνει ότι οι Δανοί ήταν οι πιο πιθανό να θεωρήσουν απολύτως φυσιολογικό να είναι κανείς γυμνός σε δημόσιους χώρους και να το έχουν κάνει πράξη.Η μεγάλη πλειοψηφία σε όλες τις χώρες θεωρεί απολύτως φυσιολογικό να γδυθεί κανείς σε ειδικούς χώρους για γυμνισμό, όπως ιδιωτικά κάμπινγκ ή οργανωμένες παραλίες, με ποσοστά που φτάνουν το 84-94% για τα ιδιωτικά κλαμπ και 77-91% για τις παραλίες. Ωστόσο, το 17% των Γάλλων και Ιταλών διαφώνησε.Σε πιο «κανονικούς» δημόσιους χώρους, όπως πισίνες ή πάρκα, ο γυμνισμός δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Παρ’ όλα αυτά, το 35% των Δανών θεωρεί αποδεκτό να γδυθεί σε μια παραλία που δεν είναι γυμνιστών και το 87% πιστεύει ότι είναι φυσιολογικό να είναι κανείς γυμνός στον κήπο του.Οι Δανοί ήταν επίσης πιο ανοιχτοί στην ιδέα του γυμνισμού σε εξοχικές περιοχές, ενώ στις άλλες χώρες η πλειοψηφία θεωρεί ότι το γυμνό περπάτημα στη φύση είναι απαράδεκτο, με το ποσοστό εκείνων που αντιτίθενται να αγγίζει το 58% στη Γερμανία μέχρι 78% στη Βρετανία.Όσον αφορά το μπάνιο γυμνών σε θάλασσα, λίμνες ή ποτάμια, οι Δανοί ήταν μακράν οι πιο ανεκτικοί, με το 64% να δηλώνει ότι είναι απολύτως φυσιολογικό, έναντι μόλις 25% των Ιταλών, 31% των Γάλλων, 32% των Βρετανών και 49% των Γερμανών.\