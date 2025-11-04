Άμπερ Βαλέτα: Το top model με το σέξι φόρεμα που «είχε ρίξει το Ίντερνετ» πριν από 25 χρόνια

Μια από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις στα βραβεία CFDA Fashion Awards 2025 είναι αυτή της Amber Valletta: Το 51χρονο μοντέλο γύρισε τον χρόνο πίσω, καθώς εμφανίστηκε με το εμβληματικό πράσινο φόρεμα με exotic prints που είχε παρουσιάσει η ίδια στο show του Versace πριν από 25 χρόνια, στην παρουσίαση της συλλογής του οίκου Άνοιξη/Καλοκαίρι 2000.