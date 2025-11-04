Άμπερ Βαλέτα: Το top model με το σέξι φόρεμα που «είχε ρίξει το Ίντερνετ» πριν από 25 χρόνια
Όταν το είχε φορέσει η Τζένιφερ Λόπεζ

Μια από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις στα βραβεία CFDA Fashion Awards 2025 είναι αυτή της Amber Valletta: Το 51χρονο μοντέλο γύρισε τον χρόνο πίσω, καθώς εμφανίστηκε με το εμβληματικό πράσινο φόρεμα με exotic prints που είχε παρουσιάσει η ίδια στο show του Versace πριν από 25 χρόνια, στην παρουσίαση της συλλογής του οίκου Άνοιξη/Καλοκαίρι 2000.

