Ντάιν Λαντ: Έχασε την κόρη της όταν ήταν 18 μηνών - Η συγκλονιστική ιστορία της ηθοποιού που έφυγε εχθές από τη ζωή

Ηβραβευμένη Αμερικανίδα ηθοποιός και πρωταγωνίστρια της ταινίας Wild at Heart, Diane Ladd, πέθανε σε ηλικία 89 ετών. Την είδηση γνωστοποίησε η κόρη της, επίσης ηθοποιός, Laura Dern, μέσα από ανάρτησή της τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου.Η Diane Ladd υπήρξε τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου, για τις ερμηνείες της στις ταινίες Alice Doesn’t Live Here Anymore, Wild at Heart και Rambling Rose.Σε μια συγκινητική δήλωση, η Laura Dern αποχαιρέτησε τη μητέρα της με λόγια βαθιάς αγάπης: «Η απίστευτη ηρωίδα μου και το πιο πολύτιμο δώρο της ζωής μου, η μητέρα μου Diane Ladd, έφυγε σήμερα το πρωί, με εμένα στο πλευρό της, στο σπίτι της στο Ojai, California. Ήταν η σπουδαιότερη κόρη, μητέρα, γιαγιά, ηθοποιός, καλλιτέχνιδα και συμπονετική ψυχή — μια ύπαρξη που θαρρείς πως μόνο τα όνειρα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν. Ήμασταν ευλογημένοι που την είχαμε. Τώρα πετά μαζί με τους αγγέλους της», έγραψε σε δήλωσή της που παρέδωσε στα Μέσα Ενημέρωσης.Η ζωή και η καριέρα τηςΓεννημένη στις 29 Νοεμβρίου 1935, στο Laurel των ΗΠΑ, η Diane Ladd ήταν το μοναχοπαίδι του κτηνιάτρου Preston Paul Ladner και της ηθοποιού Mary Bernadette Ladner. Σύμφωνα με το Life After 50, από πολύ μικρή ηλικία άρχισε να ασχολείται με την υποκριτική, το τραγούδι και τον χορό.