«Ξανασταυρώνεται»: Πήγαμε στα γυρίσματα της νέας ταινίας του Θοδωρή Παπαδουλάκη («Το Νησί»), προσαρμογή βιβλίου του Καζαντζάκη
«Ξανασταυρώνεται»: Πήγαμε στα γυρίσματα της νέας ταινίας του Θοδωρή Παπαδουλάκη («Το Νησί»), προσαρμογή βιβλίου του Καζαντζάκη

Περάσαμε μια μέρα στο Παλιό Ενετικό Λιμάνι Χανίων με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη («Το Νησί») και άλλους συντελεστές της διεθνούς παραγωγής, όπως τους ηθοποιούς Κίκα Γεωργίου και Ορέστη Παλιαδέλλη

Στον Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε στο Παλιό Ενετικό Λιμάνι Χανίων έχει στηθεί, με απόλυτο σεβασμό στα μακραίωνα κτίσματα, ένας ολόκληρος κόσμος: Είμαστε σε ένα από τα locations της νέας, μεγάλου μήκους ταινίας του Θοδωρή Παπαδουλάκη, μιας συμπαραγωγής Ελλάδας, Ιταλίας, Κύπρου και Λουξεμβούργου, σε διανομή της Tanweer, στην οποία ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης («Το Νησί») τολμά να αναμετρηθεί με το μυθιστόρημα «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται» του Νίκου Καζαντζάκη.

