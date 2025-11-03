Η σχεδιάστρια Marina Yee των «Antwerp Six» έφυγε από τη ζωή
Η σχεδιάστρια Marina Yee των «Antwerp Six» έφυγε από τη ζωή

Η Βελγίδα δημιουργός πέθανε σε ηλικία 67 ετών.

Η Marina Yee, μία από τις εμβληματικές φυσιογνωμίες του κινήματος των “Antwerp Six”, της ομάδας αποφοίτων της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Αμβέρσας που επαναπροσδιόρισε τη βελγική μόδα τη δεκαετία του ’80, έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο, σε ηλικία 67 ετών, όπως ανακοίνωσε το Μουσείο Μόδας MoMu της Αμβέρσας.

