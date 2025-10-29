Εμμηνόπαυση: Πλησιάζει η στιγμή που θα επιβεβαιώνεται από ένα τεστ στο σπίτι
MARIE CLAIRE

Εμμηνόπαυση: Πλησιάζει η στιγμή που θα επιβεβαιώνεται από ένα τεστ στο σπίτι

Τόσο απλό όσο το τεστ εγκυμοσύνης.

Εμμηνόπαυση: Πλησιάζει η στιγμή που θα επιβεβαιώνεται από ένα τεστ στο σπίτι
Στην εποχή που όλο και περισσότερες καταστάσεις και ασθένειες διαγιγνώσκονται στο σπίτι με ένα απλό τεστ που αγοράζουμε από το φαρμακείο, από την ωορρηξία και την εγκυμοσύνη μέχρι τον COVID και τη γρίπη, φαίνεται πως πλησιάζει η στιγμή που θα υποδεχτούμε και το πρώτο τεστ εμμηνόπαυσης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης