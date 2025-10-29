Εμμηνόπαυση: Πλησιάζει η στιγμή που θα επιβεβαιώνεται από ένα τεστ στο σπίτι
Εμμηνόπαυση: Πλησιάζει η στιγμή που θα επιβεβαιώνεται από ένα τεστ στο σπίτι
Τόσο απλό όσο το τεστ εγκυμοσύνης.
Στην εποχή που όλο και περισσότερες καταστάσεις και ασθένειες διαγιγνώσκονται στο σπίτι με ένα απλό τεστ που αγοράζουμε από το φαρμακείο, από την ωορρηξία και την εγκυμοσύνη μέχρι τον COVID και τη γρίπη, φαίνεται πως πλησιάζει η στιγμή που θα υποδεχτούμε και το πρώτο τεστ εμμηνόπαυσης.
