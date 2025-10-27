Η πιο μοναχική ημέρα του χρόνου για τους singles, δεν είναι αυτή που νομίζαμε

Μια πρόσφατη έρευνα αποκάλυψε ότι η ημέρα κατά την οποία τα αισθήματα απομόνωσης, αορατότητας και μοναξιάς κυριαρχούν στους singles, απέχει πολύ από αυτό που θα περίμενε κανείς. Κάποιοι θα θεωρούσαν ότι είναι η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ή η Πρωτοχρονιά, όμως στην πραγματικότητα είναι η Ημέρα του Halloween.Ποιος θα φανταζόταν ότι μια μέρα γεμάτη γλυκίσματα και τρομακτικά στολίδια θα έκανε κάποιον που ζει μόνος να νιώθει λύπη;Η πλατφόρμα Dating.com πραγματοποίησε έρευνα σε 1.000 singles και διαπίστωσε ότι για πολλούς το Halloween είναι μια μοναχική ημέρα. 59% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι η συγκεκριμένη μέρα είναι από τις πιο ψυχολογικά δύσκολες διαχρονικά και 57% πιστεύει ότι είναι χειρότερη από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.Το 79% των singles δήλωσε ότι ένιωσε μόνο στην τελευταία μέρα του Οκτωβρίου και πάνω από το μισό των συμμετεχόντων παραδέχτηκε ότι έκλαψε όταν άνοιξε την πόρτα σε οικογένειες που έκαναν trick‑or‑treat, μια πράξη που μοιάζει «αθώα», αλλά πολλοί δεν συνειδητοποιούν ότι μπορεί να επηρεάσει όσους είναι μόνοι. Παράλληλα, τα χαριτωμένα ζευγάρια σε στολές ή οι οικογενειακές φωτογραφίες που κοινοποιούνται στα social media δεν βοηθούν- το 73% πιστεύει ότι τα social media κάνουν το συναίσθημα της μοναξιάς στο Halloween χειρότερο.