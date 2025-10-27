Slicked-back Hair: Δέκα παραλλαγές του χτενίσματος που αγαπούν τα it-girls

Η ιδανική επιλογή για κάθε περίσταση.



Είναι ένα από τα αγαπημένα χτενίσματα των it girls και όπως φαίνεται δεν πρόκειται να χάσει τη δημοτικότητά του σύντομα. Ο λόγος για το slicked-back, το κλασικό χτένισμα που βγαίνει ανά διαστήματα στο προσκήνιο, με τα μαλλιά που μοιάζουν σχεδόν υγρά να εμφανίζονται τόσο στο κόκκινο χαλί, όσο και στο street style ή τα σόου των σχεδιαστών.





Το συγκεκριμένο look είναι δημοφιλές για πολλούς λόγους: είναι κομψό και ταυτόχρονα σέξι, γίνεται σε μαλλιά κάθε μήκους και δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια ή δεξιότητες για να γίνει. Στα θετικά του προσθέτουμε πως μπορεί να δημιουργηθεί ακόμα και σε άλουστα μαλλιά – στην πραγματικότητα τότε δείχνει ακόμα πιο ωραίο, σώζοντας ταυτόχρονα κάθε bad hair day.

