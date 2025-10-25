Διάσημη σκηνοθέτις της όπερας αποσύρεται λόγω μισογυνισμού - «Υπήρχε σεξισμός σε όλες όσες σκηνοθέτησα»

Ηδιάσημη σκηνοθέτις Katie Mitchell ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον χώρο της όπερας, μετά την πρεμιέρα της νέας της παραγωγής, The Makropulos Case του Janáček, στη Royal Opera τον Νοέμβριο.Σε συνέντευξή της στη Rebecca Franks για τους The Times, η σκηνοθέτις εξήγησε πως η απόφασή της οφείλεται «στον μισογυνισμό» που εξακολουθεί να διαπερνά τον κόσμο της όπερας.Η 61χρονη σήμερα δημιουργός ξεκίνησε την πορεία της το 1996 με τον Don Giovanni για τη Welsh National Opera, και από τότε έγινε γνωστή για τις αποκαλυπτικές και ανατρεπτικές της προσεγγίσεις σε εμβληματικά έργα, αλλά και για τις συνεργασίες της σε νέες όπερες, όπως το Written on Skin του George Benjamin το 2012.