Διάσημη σκηνοθέτις της όπερας αποσύρεται λόγω μισογυνισμού - «Υπήρχε σεξισμός σε όλες όσες σκηνοθέτησα»
Διάσημη σκηνοθέτις της όπερας αποσύρεται λόγω μισογυνισμού - «Υπήρχε σεξισμός σε όλες όσες σκηνοθέτησα»
Δεν υπήρξε ποτέ διαδικασία εργασίας απαλλαγμένη από σεξισμό
Ηδιάσημη σκηνοθέτις Katie Mitchell ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον χώρο της όπερας, μετά την πρεμιέρα της νέας της παραγωγής, The Makropulos Case του Janáček, στη Royal Opera τον Νοέμβριο.
Σε συνέντευξή της στη Rebecca Franks για τους The Times, η σκηνοθέτις εξήγησε πως η απόφασή της οφείλεται «στον μισογυνισμό» που εξακολουθεί να διαπερνά τον κόσμο της όπερας.
Η 61χρονη σήμερα δημιουργός ξεκίνησε την πορεία της το 1996 με τον Don Giovanni για τη Welsh National Opera, και από τότε έγινε γνωστή για τις αποκαλυπτικές και ανατρεπτικές της προσεγγίσεις σε εμβληματικά έργα, αλλά και για τις συνεργασίες της σε νέες όπερες, όπως το Written on Skin του George Benjamin το 2012.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Σε συνέντευξή της στη Rebecca Franks για τους The Times, η σκηνοθέτις εξήγησε πως η απόφασή της οφείλεται «στον μισογυνισμό» που εξακολουθεί να διαπερνά τον κόσμο της όπερας.
Η 61χρονη σήμερα δημιουργός ξεκίνησε την πορεία της το 1996 με τον Don Giovanni για τη Welsh National Opera, και από τότε έγινε γνωστή για τις αποκαλυπτικές και ανατρεπτικές της προσεγγίσεις σε εμβληματικά έργα, αλλά και για τις συνεργασίες της σε νέες όπερες, όπως το Written on Skin του George Benjamin το 2012.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα