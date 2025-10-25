Η Δώρα Γκουντούρα για το πρόβλημα με την υγεία της: «Διανύω μία από τις πιο δύσκολες στιγμές» (εικόνα)
Η Δώρα Γκουντούρα για το πρόβλημα με την υγεία της: «Διανύω μία από τις πιο δύσκολες στιγμές» (εικόνα)
Η πρωταθλήτρια της ξιφασκίας μίλησε ανοιχτά
ΗΕλληνίδα πρωταθλήτρια της ξιφασκίας Δώρα Γκουντούρα, γνωστή για τις διεθνείς της διακρίσεις, προχώρησε σε μια προσωπική ανάρτηση στα social media, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη φάση της ζωής της.
Στη φωτογραφία που ανάρτησε, η ίδια εμφανίζεται με το ένα μάτι καλυμμένο και το χέρι της δεμένο με επίδεσμο.
Στο μήνυμά της γράφει: «Τους τελευταίους μήνες δοκιμάζομαι σωματικά και ψυχικά. Δυστυχώς, μερικές μάχες δεν τις επιλέγουμε, αλλά ακόμα κι έτσι, επιλέγουμε πώς θα τις δώσουμε. Νιώθω τυχερή που στη διαδρομή αυτή συναντώ ανθρώπους που βοηθούν, στηρίζουν, Φωτίζουν».
Η πρωταθλήτρια, όπως είχε αποκαλύψει πριν από λίγο καιρό σε Instagram Story της, αντιμετωπίζει πρόβλημα με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, κάτι που την κρατά μακριά από τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Η ανάρτησή της ήρθε λίγους μήνες μετά την τελευταία της μεγάλη διάκριση, συνεχίζοντας μια πορεία γεμάτη επιτυχίες και σταθερή παρουσία στις κορυφαίες διοργανώσεις του αθλήματος.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Στη φωτογραφία που ανάρτησε, η ίδια εμφανίζεται με το ένα μάτι καλυμμένο και το χέρι της δεμένο με επίδεσμο.
Στο μήνυμά της γράφει: «Τους τελευταίους μήνες δοκιμάζομαι σωματικά και ψυχικά. Δυστυχώς, μερικές μάχες δεν τις επιλέγουμε, αλλά ακόμα κι έτσι, επιλέγουμε πώς θα τις δώσουμε. Νιώθω τυχερή που στη διαδρομή αυτή συναντώ ανθρώπους που βοηθούν, στηρίζουν, Φωτίζουν».
Η πρωταθλήτρια, όπως είχε αποκαλύψει πριν από λίγο καιρό σε Instagram Story της, αντιμετωπίζει πρόβλημα με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, κάτι που την κρατά μακριά από τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Η ανάρτησή της ήρθε λίγους μήνες μετά την τελευταία της μεγάλη διάκριση, συνεχίζοντας μια πορεία γεμάτη επιτυχίες και σταθερή παρουσία στις κορυφαίες διοργανώσεις του αθλήματος.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα