Η Δώρα Γκουντούρα για το πρόβλημα με την υγεία της: «Διανύω μία από τις πιο δύσκολες στιγμές» (εικόνα)

ΗΕλληνίδα πρωταθλήτρια της ξιφασκίας Δώρα Γκουντούρα, γνωστή για τις διεθνείς της διακρίσεις, προχώρησε σε μια προσωπική ανάρτηση στα social media, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη φάση της ζωής της.Στη φωτογραφία που ανάρτησε, η ίδια εμφανίζεται με το ένα μάτι καλυμμένο και το χέρι της δεμένο με επίδεσμο.Στο μήνυμά της γράφει: «Τους τελευταίους μήνες δοκιμάζομαι σωματικά και ψυχικά. Δυστυχώς, μερικές μάχες δεν τις επιλέγουμε, αλλά ακόμα κι έτσι, επιλέγουμε πώς θα τις δώσουμε. Νιώθω τυχερή που στη διαδρομή αυτή συναντώ ανθρώπους που βοηθούν, στηρίζουν, Φωτίζουν».Η πρωταθλήτρια, όπως είχε αποκαλύψει πριν από λίγο καιρό σε Instagram Story της, αντιμετωπίζει πρόβλημα με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, κάτι που την κρατά μακριά από τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Η ανάρτησή της ήρθε λίγους μήνες μετά την τελευταία της μεγάλη διάκριση, συνεχίζοντας μια πορεία γεμάτη επιτυχίες και σταθερή παρουσία στις κορυφαίες διοργανώσεις του αθλήματος.