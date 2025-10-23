Double Cleansing: Μύθος ή must για τον βραδινό καθαρισμό του προσώπου;

Όταν σκεφτόμαστε τη ρουτίνα περιποίησης του προσώπου μας, το πλύσιμο του προσώπου είναι συνήθως το πρώτο βήμα που μας έρχεται στο μυαλό. Όμως, η έννοια του «διπλού καθαρισμού» έχει κερδίσει έδαφος τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας μία πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για την υγεία της επιδερμίδας. Ειδικά στις Κορεατικές ρουτίνες περιποίησης, ο διπλός καθαρισμός αποτελεί αναπόσπαστο βήμα. Τι ακριβώς είναι, όμως, ο διπλός καθαρισμός και γιατί αξίζει να τον ενσωματώσουμε στη δική μας ρουτίνα;Τι είναι ο διπλός καθαρισμός;Ο διπλός καθαρισμός δεν αφορά απλώς το πλύσιμο του προσώπου δύο φορές, αλλά τη χρήση δύο διαφορετικών τύπων καθαριστικών για μια πιο βαθιά και αποτελεσματική απομάκρυνση ρύπων και ακαθαρσιών από την επιδερμίδα. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τη χρήση ενός καθαριστικού με βάση το λάδι ή ακόμα και νερού micellar για να απομακρυνθούν υπολείμματα από μακιγιάζ, αντηλιακό κοκ. Το λάδι ή το micellar νερό είναι ιδανικά για να «σπάσουν» τις λιπαρές ουσίες, αφήνοντας το δέρμα καθαρό.