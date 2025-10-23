Heavy metal και Μάργκαρετ Θάτσερ: Η ιδιαίτερη περίπτωση της πρώτης γυναίκας πρωθυπουργού της Ιαπωνίας

Η Ιαπωνία έζησε μια ιστορική στιγμή: η Βουλή της εξέλεξε, στις 21 Οκτωβρίου, την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό στην ιστορία της. Η 64χρονη Sanae Takaichi, μέλος της δεξιάς παράταξης του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP), ανήκει σήμερα στη συντηρητική πτέρυγα και έχει ως πρότυπο τη Margaret Thacher. Στο παρελθόν, ωστόσο, έχει υπάρξει τηλεπαρουσιάστρια και, κάποτε, ντράμερ σε heavy metal μπάντα. Τώρα αναλαμβάνει την πρόκληση όχι μόνο να ηγηθεί ενός κόμματος που προσπαθεί να ξανακερδίσει τους ψηφοφόρους του μετά από μια σειρά σκανδάλων αλλά και μιας χώρας με οικονομικά προβλήματα, υπογεννητικότητα και γεωπολιτικές εντάσεις.