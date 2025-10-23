Heavy metal και Μάργκαρετ Θάτσερ: Η ιδιαίτερη περίπτωση της πρώτης γυναίκας πρωθυπουργού της Ιαπωνίας
MARIE CLAIRE

Heavy metal και Μάργκαρετ Θάτσερ: Η ιδιαίτερη περίπτωση της πρώτης γυναίκας πρωθυπουργού της Ιαπωνίας

Η Sanae Takaichi καταρρίπτει από πολλές απόψεις τα έμφυλα στερεότυπα

Heavy metal και Μάργκαρετ Θάτσερ: Η ιδιαίτερη περίπτωση της πρώτης γυναίκας πρωθυπουργού της Ιαπωνίας
Η Ιαπωνία έζησε μια ιστορική στιγμή: η Βουλή της εξέλεξε, στις 21 Οκτωβρίου, την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό στην ιστορία της. Η 64χρονη Sanae Takaichi, μέλος της δεξιάς παράταξης του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP), ανήκει σήμερα στη συντηρητική πτέρυγα και έχει ως πρότυπο τη Margaret Thacher. Στο παρελθόν, ωστόσο, έχει υπάρξει τηλεπαρουσιάστρια και, κάποτε, ντράμερ σε heavy metal μπάντα. Τώρα αναλαμβάνει την πρόκληση όχι μόνο να ηγηθεί ενός κόμματος που προσπαθεί να ξανακερδίσει τους ψηφοφόρους του μετά από μια σειρά σκανδάλων αλλά και μιας χώρας με οικονομικά προβλήματα, υπογεννητικότητα και γεωπολιτικές εντάσεις.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης