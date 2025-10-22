Ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του πρίγκιπα Andrew μετά την απομάκρυνσή του από τους βασιλικούς τίτλους;
Ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του πρίγκιπα Andrew μετά την απομάκρυνσή του από τους βασιλικούς τίτλους;
Το ενδεχόμενο να αποδοθεί ο τίτλος του Δούκα της Υόρκης στον Πρίγκιπα Louis και τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της μοναρχίας.
Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Παλατιού του Μπάκιγχαμ στις 17 Οκτωβρίου, ότι ο πρίγκιπας Andrew παραιτείται από τον τίτλο του Δούκα της Υόρκης, το ερώτημα για το ποιος θα μπορούσε να τον διαδεχθεί έχει αρχίσει να απασχολεί τους βασιλικούς κύκλους αλλά και τους θαυμαστές της μοναρχίας.
Ο τίτλος του Δούκα της Υόρκης είναι ιστορικά συνδεδεμένος με τον δεύτερο γιο του εκάστοτε βασιλιά, κάτι που είχε συμβεί και με τον πρίγκιπα Andrew, όταν του αποδόθηκε ο τίτλος από τη Βασίλισσα Ελισάβετ κατά τον γάμο του με τη Sarah Ferguson το 1986. Έκτοτε, εκείνος και η πρώην σύζυγός του έφεραν τους τίτλους του Δούκα και της Δούκισσας της Υόρκης επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ο τίτλος του Δούκα της Υόρκης είναι ιστορικά συνδεδεμένος με τον δεύτερο γιο του εκάστοτε βασιλιά, κάτι που είχε συμβεί και με τον πρίγκιπα Andrew, όταν του αποδόθηκε ο τίτλος από τη Βασίλισσα Ελισάβετ κατά τον γάμο του με τη Sarah Ferguson το 1986. Έκτοτε, εκείνος και η πρώην σύζυγός του έφεραν τους τίτλους του Δούκα και της Δούκισσας της Υόρκης επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα