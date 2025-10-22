Ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του πρίγκιπα Andrew μετά την απομάκρυνσή του από τους βασιλικούς τίτλους;

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Παλατιού του Μπάκιγχαμ στις 17 Οκτωβρίου, ότι ο πρίγκιπας Andrew παραιτείται από τον τίτλο του Δούκα της Υόρκης, το ερώτημα για το ποιος θα μπορούσε να τον διαδεχθεί έχει αρχίσει να απασχολεί τους βασιλικούς κύκλους αλλά και τους θαυμαστές της μοναρχίας.Ο τίτλος του Δούκα της Υόρκης είναι ιστορικά συνδεδεμένος με τον δεύτερο γιο του εκάστοτε βασιλιά, κάτι που είχε συμβεί και με τον πρίγκιπα Andrew, όταν του αποδόθηκε ο τίτλος από τη Βασίλισσα Ελισάβετ κατά τον γάμο του με τη Sarah Ferguson το 1986. Έκτοτε, εκείνος και η πρώην σύζυγός του έφεραν τους τίτλους του Δούκα και της Δούκισσας της Υόρκης επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.