Διονύσης Σαββόπουλος: Φίλοι και συνεργάτες τον αποχαιρετούν στα social media – «Ο Σαββόπουλος μας περιείχε όλους»

Την τελευταία του πνοή άφησε το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου ο σπουδαίος τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος σε ηλικία 81 ετών. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν μετά από επιδείνωση της κατάστασής του, ενώ έδινε μάχη με τον καρκίνο από το 2020.