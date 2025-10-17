Ο απόλυτος οδηγός για να διαλέξουμε άρωμα: Τι σημαίνουν όλα αυτά τα “eau de…”;
Ο απόλυτος οδηγός για να διαλέξουμε άρωμα: Τι σημαίνουν όλα αυτά τα “eau de…”;

Μαθαίνουμε να «διαβάζουμε» τα αρώματα σωστά.

Πόσες φορές έχουμε σταθεί μπροστά στον πάγκο με τα αρώματα και αναρωτηθήκαμε τι ακριβώς διαφέρει το ένα μπουκάλι από το άλλο; Eau de parfum, eau de toilette, cologne… Όλες αυτές οι ονομασίες μπορεί να μοιάζουν μπερδεμένες, αλλά στην πραγματικότητα κρύβουν απλές διαφορές που, αν τις γνωρίζουμε, μπορούν να μας βοηθήσουν να βρούμε αυτό που ταιριάζει καλύτερα σε εμάς.

 
Το μυστικό βρίσκεται στη συγκέντρωση των αρωματικών ελαίων μέσα στο προϊόν. Όσο πιο υψηλή η συγκέντρωση, τόσο πιο έντονο και μακράς διάρκειας είναι το άρωμα. Ας ρίξουμε μια ματιά στις βασικές κατηγορίες, για να ξέρουμε τι να περιμένουμε από καθεμία.
