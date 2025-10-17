Η Τζένιφερ Άνιστον απαντά στο γιατί δεν υιοθέτησε παιδί

ΗJennifer Aniston αποκάλυψε γιατί ποτέ δεν υιοθέτησε παιδιά, λίγο καιρό μετά την εξομολογητική συνέντευξη για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε προσπαθώντας να γίνει μητέρα.«Όταν οι άνθρωποι λένε, ‘Μα μπορείς να υιοθετήσεις’, εγώ δεν θέλω να υιοθετήσω», είπε η Aniston σε ένα επεισόδιο του podcast Armchair Expert (μέσω Wondery+ Early Access). «Θέλω το δικό μου DNA σε ένα μικρό παιδί. Αυτή είναι η μόνη οδός, εγωιστικό ή όχι, όπως κι αν είναι, το ήθελα».Κατά τη διάρκεια του podcast, που προγραμματίζεται να βγει στις 20 Οκτωβρίου, η ηθοποιός εξήγησε ότι έχει γνωρίσει άντρες που «θα είχαν κάνει καλά παιδιά», αν και είπε πως δεν έχει «κολλήσει» σε αυτή την ιδέα και άφηνε τη σκέψη να περάσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι η μητρότητα απλώς «δεν ήταν στο σχέδιο και έτσι έπρεπε να εξελιχθούν τα πράγματα».Εδώ και δεκαετίες, η πρωταγωνίστρια του The Morning Show είναι στόχος των μέσων όσον αφορά το αν θα γίνει μητέρα. Υπήρξε παντρεμένη με τον Brad Pitt από το 2000 έως το 2005, και έπειτα με τον Justin Theroux από το 2015 μέχρι τη γνωστοποίηση του χωρισμού τους το 2018.