Τα οκτώ συστατικά που καθόρισαν το 2025 στην περιποίηση της επιδερμίδας

Αν υπάρχει κάτι που μας δίδαξε το 2025, είναι πως η περιποίηση της επιδερμίδας έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Πλέον, δεν μιλάμε μόνο για ενυδάτωση και αντιγηραντικές φόρμουλες, αλλά για μικροσκοπικά μόρια, DNA ψαριών και έξυπνα συστατικά που «μιλάνε» με τα κύτταρά μας. Ναι, φτάσαμε εκεί.Ανάμεσα σε χιλιάδες τάσεις, αυτά τα οκτώ συστατικά έκλεψαν τις εντυπώσεις και γέμισαν τα νεσεσέρ μας με υποσχέσεις για πιο λαμπερή, υγιή και ανθεκτική επιδερμίδα. Τα είδαμε παντού: σε σειρές περιποίησης, TikTok reviews, σελίδες περιοδικών και, φυσικά, στα skincare ραντεβού μας.ΕξωσώματαΑν κάτι ακούγαμε ξανά και ξανά φέτος, αυτό ήταν τα εξωσώματα. Πρόκειται για μικροσκοπικούς “αγγελιοφόρους” που μεταφέρουν πληροφορίες από κύτταρο σε κύτταρο, ενεργοποιώντας μηχανισμούς ανάπλασης και ανανέωσης. Τα είδαμε σε ορούς και μάσκες, αλλά και σε θεραπείες με microneedling, με στόχο πιο ελαστική, λεία και φωτεινή επιδερμίδα.