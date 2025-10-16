Τσάρλι Σιν: Αγόραζε τόσο μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, που το καρτέλ νόμιζε ότι τις εμπορευόταν

Υπήρξε ένας από τους πλέον καλοπληρωμένους ηθοποιούς στην τηλεόραση -για μια περίοδο, όταν πρωταγωνιστούσε στο «Two and a Half Men», ήταν για την ακρίβεια ο πιο καλοπληρωμένος: λέγεται πως αμειβόταν με 1,8 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο. Αλλά διέθετε τα χρήματά του σε ναρκωτικές ουσίες και ο εθισμός συντέλεσε, αν δεν οδήγησε, στην ξαφνική απομάκρυνσή του από το καστ, παρόλο που ήταν η ραχοκοκαλιά της κωμικής σειράς.