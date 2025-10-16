Τσάρλι Σιν: Αγόραζε τόσο μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, που το καρτέλ νόμιζε ότι τις εμπορευόταν
Τσάρλι Σιν: Αγόραζε τόσο μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, που το καρτέλ νόμιζε ότι τις εμπορευόταν
Όσα αποκαλύπτει για την προσωπική ζωή του στη νέα αυτοβιογραφία του
Υπήρξε ένας από τους πλέον καλοπληρωμένους ηθοποιούς στην τηλεόραση -για μια περίοδο, όταν πρωταγωνιστούσε στο «Two and a Half Men», ήταν για την ακρίβεια ο πιο καλοπληρωμένος: λέγεται πως αμειβόταν με 1,8 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο. Αλλά διέθετε τα χρήματά του σε ναρκωτικές ουσίες και ο εθισμός συντέλεσε, αν δεν οδήγησε, στην ξαφνική απομάκρυνσή του από το καστ, παρόλο που ήταν η ραχοκοκαλιά της κωμικής σειράς.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα