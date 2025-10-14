Διάσημες γυναίκες μοιράζονται όσα δεν έχουν πει ποτέ μέχρι τώρα: Όλα όσα έγιναν στο 7ο Marie Claire Power Trip

Ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης, 14 Οκτωβρίου, οι εργασίες του 7ου Marie Claire Power Trip. Συνεχίζοντας την αποστολή του το Συνέδριο του Marie Claire για την ανάδειξη των γυναικεών φωνών σε όλη τους τη διαφορετικότητα υποδέχτηκε γυναίκες που συμμετείχαν σε τολμηρές συζητήσεις που αμφισβήτησαν τα καθιερωμένα, επαναπροσδιόρισαν την ηγεσία και πυροδότησαν τη συλλογική δράση.Τη συζήτηση άνοιξε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τ. πρόεδρος της ελληνικής Δημοκρατίας και πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία μίλησε με θέμα «Γυναίκες στην Ηγεσία: Φέρνοντας τους θεσμούς πιο κοντά στην κοινωνία», σε συντονισμό της διευθύντριας του Marie Claire, Γαλάτειας Λασκαράκη.«Αυτό που με ενδιέφερε -γιατί οι θεσμοί χρωματίζονται και από το πρόσωπο που τους υπηρετεί, αν και οι αρμοδιότητες του συγκεκριμένου θεσμού είναι περιορισμένες σύμφωνα με το Σύνταγμα- ήταν το άνοιγμα στην κοινωνία, να ακουστούν μερίδες του πληθυσμού που δεν ακούγονταν τόσο», ανέφερε για τον ρόλο της ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και σημείωσε πως επειδή ακριβώς αυτός ο ρόλος ήταν θεσμικός προσπαθούσε να κρατά ουδέτερη στάση: «Ο πρόεδρος έχει πολύ συγκεκριμένες αρμοδιότητες, το βάρος της πολιτικής πηγαίνει κυρίως στην εκάστοτε κυβέρνηση. Όμως δυστυχώς περνάμε μια εποχή με έντονα πολιτικά γεγονότα, τοξική σε παγκόσμιο επίπεδο, οπότε μού ζητούσαν να τοποθετηθώ για θέματα που δεν ήταν στην αρμοδιότητά μου. Αυτό δεν ήταν εύκολο γιατί δεχόμουν κριτική. Αλλά επέλεξα, ακριβώς επειδή είχα και την ιστορία μου ως δικαστής, να τηρήσω αυστηρά τα όρια που προέβλεπε το Σύνταγμα, και να μη γίνω μια “ακτιβίστρια πρόεδρος”». Διαβάστε εδώ αναλυτικά τα όσα είπε.Στη συνέχεια, η Γαλλίδα ηθοποιός και ακτιβίστρια, Emmanuelle Béart, συζητώντας με την Digital Director του Marie Claire Greece, Εβίτα Τσιλοχρήστου, μίλησε ανοιχτά για την αιμομικτική κακοποίηση που είχε δεχτεί ως παιδί και το πώς αυτό την επηρέασε: «Με κατέστρεψε. Όμως είχα την τύχη να γνωρίσω στη ζωή μου ανθρώπους, να γνωρίσω αυτό το επάγγελμα. Όντως στην αρχή της ζωής μου είχα πολλές βίαιες, έντονες εκφράσεις, θυμό, έβγαλα πολλή φωνή από μέσα μου. Η μητρότητα με βοήθησε πάρα πολύ. Τα τρία μου παιδιά».Αναφερόμενη στις ελληνικές της ρίζες, η γιαγιά της ήταν από την Ελλάδα, σημείωσε ότι το όνειρό της για το μέλλον τής είναι να ζήσει σε ένα ελληνικό νησί με τον σύντροφό της. «Στο μέλλον με βλέπω σε ένα πολύ όμορφο ελληνικό νησί, με ένα παραθαλάσσιο σπίτι και τον καλό μου. Προσπαθώ ήδη να τον βάλω σε μια διαδικασία να το σκεφτεί! Δεν κάνω πλάκα! Εσείς το ζείτε ήδη το όνειρο!». Διαβάστε εδώ αναλυτικά τα όσα είπε.